「桃園市立圖書館新總館」位於藝文風氣昂揚且人流熱鬧的桃園藝文特區，緊鄰桃園展演中心，也鄰近未來桃園捷運綠線G11展演中心站（名稱暫定），目前館內施工裝修已進入最後階段，即將開幕與市民朋友見面。新總館佔地面積51,600平方公尺、總樓地板面積約14,006坪、藏書高達100萬冊，是全臺規模最大的圖書館，各樓層劃分不同年齡層主題藏書，包括親子、青少年、壯齡、多元文化、地方文獻及語言學習等，滿足全年齡閱讀需求。

圖書館以Eco Tub為中心採輪狀區劃，如巨木樹幹自地下二樓貫連全館空間，不僅可引進自然光線，亦可通風。(圖/桃園市政府提供)

被譽為全臺最美圖書館的新總館，建築包含地上8層、地下2層的「圖書館棟」，與5層樓高的「電影院棟」共構而成複合式建築，結合綠色環保節能理念，以「生命樹」為設計概念，由臺灣「郭自強建築師事務所」與日本「株式會社梓設計」團隊聯手，融入綠色螺旋、知識螺旋、Eco Tube（通風採光井）、Eco Skin（環保外皮）、防振書架5大元素，結合在地環境特色與環保節能，打造如植物般會呼吸的綠建築，除了呼應永續生活理念外，也象徵新總圖將如大樹般，在浩瀚書海的滋養下，與市民們一同茁壯。

桃園市立圖書館新總館結合閱讀、展演、餐飲，將成為桃園文化新地標。(圖/桃園市政府提供)

新總圖期許能與桃園在地日常結合，成為共學、共玩、共融的空間，規劃1樓微光廳可策辦親子共讀、文學、電影美學、現代藝術講堂等活動；3樓擁有親子劇場、學堂及兒藝展示區，是六都中最大的親子閱讀空間；4樓的「創客空間」可實作3D列印、雷射雕刻及智慧機器人等；6樓多功能研習室可策辦特展、各式新書分享、名人開講，正式開幕後也將串流獨立書店、藝文場館及出版社的閱讀職人進駐；而7樓的「雲端閱讀室」以串聯線上直播形式，不論是YouTube影片、Podcast節目、直播開箱等都可以多元運用，超越時間空間限制，實現數位知識的無限可能，讓圖書館不只是圖書館，而是從美感環境氛圍中享受全新閱讀藝文活動的園區。

桃園市圖新總館除了收入上百萬冊的藏書、導入新世代數位體驗，亦可漫步室外綠色螺旋空間，同時與進駐的Tsutaya Bookstore臺灣蔦屋書店、星巴克等，共同形塑台灣前所未見的閱讀美學文創園區。更多桃園市圖書館新總館資訊可上官網查詢。(桃園市政府廣告)