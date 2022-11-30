「時報⼤師會館」邀請「成長之母」吳娟瑜老師，共同策劃心靈成長課程，共12講，探討議題從自我剖析推演⾄人際關係，以及對⽣命價值的反思，藉由實際案例與⾏動⽅案，帶領觀課者直⾯⾃我、療癒不安恐懼；打開感官，開啟⾃我探索！

在這個存在著⼤量外界刺激的年代，多⽽龐雜的社交網絡佔滿了眾⼈的⽣活，我們的情緒常隨著外界起伏，⾏為處處受制於他⼈眼光，現代⼈慣於汲取外界資訊、尋求解答，⽽似乎忘卻了⾃我覺察的重要性。在課程中，吳娟瑜老師以你我都⾒過的⼩⼈物、經歷過的情境舉例，引領聽者有意識地⾃我省思、練習找尋是什麼制約了⽣命的可能性。

「改變⾏為，實踐⾃我成長，試著練習探索成為更好的⾃⼰。」 也許你正被⽣命的多重⾓⾊壓得喘不過氣、亦或是深陷⼀段令⼈窒息的關係中，老師以簡單的演練，帶你⼀點⼀點緩解緊繃的神經。將困難的境遇、⽤微⼩的舉動⼀點⼀點解套，⼀句話、⼀個擁抱都可能是對⾃⼰的解套、也是對於⾝邊⼈們的溫柔。

「思維轉換，建立⾃我接納，看⾒那個不錯的⾃⼰。」 ⼈⽣歷程中不免歷經各式各樣的挫折，你是否也在幾次的挫敗中變得不再喜歡⾃⼰？在厚重的陰影下，老師將帶領學⽣以不同的觀點詮釋痛苦的記憶，⽤簡單的故事回顧⽣命旅程，並且檢討、調適⾃⾝動機，創造價值感。最後，得以更進⼀步感染⾝邊的⼈，讓幸福思維對他⼈產⽣影響。

⾯對當代風雨逆境，氾濫的⼼靈雞湯似乎找不著從何施⼒。正因如此，本次課程以「幸福」作為課題，希望能以精煉的故事、簡單的練習，給予想要療癒的⼈們⼀些導引，培養好的思維、建構良善⾏為，並且以⾏動不斷驗證正向思維所蘊含的⼒量。誠邀您⼀同參與「人生幸福12講」，跟著吳娟瑜老師實踐讓⽣命更加圓融的提案。

慶祝『時報大師會館』正式上線，首波嚴選推出「人生幸福12講」，原價4,000元，好評優惠2,000元！

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