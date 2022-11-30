乾洗臉就是搓臉，是調理胃經的動作之一，可以改善臉部氣血循環。

功效

改善臉部循環、預防臉部長斑、減緩皺紋形成。

步驟

30秒鐘

1 躺在床上，縮腹夾臀，全身伸直，腳尖往下，舌尖抵上顎。

2 雙手往上伸直，與身體成90度。

3 摩擦雙掌至發熱後，從下巴開始往上順著鼻梁（、按摩雙頰至額頭，再回到下巴，做洗臉的動作3次。

4 再次搓熱雙掌，從下巴開始重新做乾洗臉，如此重複10次。

我從40歲左右開始每天固定做乾洗臉，發現皮膚確實較有光澤，斑點和紋路也比較少。乾洗臉除了可以美化臉部肌膚，還可以藉著伸直全身、縮腹夾臀，喚醒並強化核心肌群，減少下背痛。手臂向上伸直搓掌，剛好可以伸展、運動到我們手臂內側的肺經、心包經、心經，和手臂外側的大腸經、三焦經、小腸經，這些都是我們平時很少徹底伸展的經絡。

（本文摘自《時時刻刻微養生》／天下文化）

【內容簡介】

養生,時時刻刻都可以!

對健康好的事,要天天做

對身體好的事,隨時隨地都能做

每天一點點,免疫力 ╳ 自癒力 UP!!

養生食療 ╳ 暢通經絡 ╳ 穴道按摩 ╳ 運動伸展 ╳ 肌力訓練 ╳ 靜坐養心

養生天后陳月卿精研與實踐健康生活 30 年,順應現代生活忙碌節奏,獨創簡易可行的「微養生」心法。

從起床到入睡、從坐臥到行走,皆能輕鬆落實「養生即日常」的健康美學。

養生不複雜也不困難,只要每天一點點,就能為自己加強免疫力、儲存自癒力!

【作者簡介】陳月卿

現為癌症關懷基金會董事長,亦為資深新聞工作者、知名電視節目主持人、暢銷作家、健康養生達人。

30 多年來,為陪伴夫婿對抗癌症,也為替自己洗刷「藥罐子」的稱號,從飲食開始深入探索並嘗試各種養生方式,藉由身體的回饋,逐漸建立一套簡單又有效率的養生方法,並融入日常生活之中,藉由時時刻刻微養生,重新調整飲食及生活方式,終於重獲健康並建立幸福家庭。

過程中深深體悟身體與內心同步健康的重要性,也為人體的奧祕和自癒能力深深折服,相信健康不僅是可以管理的,更是可以促進的。尤其邁入 60 歲以後,身體老化衰退的速度驚人,於是更努力的探索、研究,發現每個人都握有

自我療癒的鑰匙,唯有實踐全方位養生,才能維持健康、體能和心智,減緩退化,於是勤勉書寫,希望為自己、家人和粉絲、書友,找回健康主控權。

藉由自身特殊生命歷練所獲得的經驗,出版《從心開始》、《吃對全食物(上)(下)》、《綠拿鐵.排毒魔法飲》、《他的癌細胞消失了》等書,分享疾病帶來的生命轉機和智慧,盼能幫助讀者替健康升級、為幸福加分。