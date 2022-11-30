波士頓台裔市長吳弭準備歡迎威廉和凱特

威爾斯親王夫婦威廉和凱特周三將飛往美國東岸波士頓，展開為期3天的訪問，並於周五頒發「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）。儘管弟弟、弟媳哈利和梅根也將從加州赴東岸紐約接受充滿爭議的頒獎表揚，但消息人士透露，雙方沒打算見面。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《娛樂線上》（ETonline）報導，威廉夫婦在女王過世後的首次海外訪問極為重要，他們可以趁這次機會，設法補救並平衡哈利和梅根在美國媒體上攻擊英國王室所造成的傷害。

Kerry Kennedy, Robert F. Kennedy’s daughter and president of the foundation, says the award is for their “heroic” stance against the “structural racism” of the royal family, the Telegraph reports.https://t.co/BRHe2IwTdr — The Daily Beast (@thedailybeast) November 20, 2022

就在僅距波士頓200英里（近322公里）的紐約，哈利和梅根周二也將在聚光燈下，接受羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）女兒凱麗（Kerry Kennedy）所頒發的「希望漣漪」（Ripple of Hope）獎。諷刺的是，他們是因為挺身反抗英國王室制度化的種族歧視，而獲得肯定。不過，王室已強烈駁斥相關說法，而女王在死前的罕見聲明中，似乎也否認了這點。

儘管哈利和梅根的網飛（Netflix）紀錄片12月即將播放，而引發種種揣測，但消息人士堅稱，威廉夫婦不會為其他事分心。王室專家不斷說，儘管女王9月8日去世，但並沒有拉近兩兄弟間的關係。女王葬禮當天，威廉和哈利除了在溫莎城堡（Windsor Castle）的公開儀式外，私下並沒有互動。

王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）10月在接受專訪時說，人人都想看到威廉和哈利修補彼此間的裂痕，因為對溫莎王朝來說，這裂痕對任何人都不好。可是威廉就是無法原諒哈利，而這並不只是因為他遠走美國，還在於他離開的方式。

至於「為地球奮鬥獎」是威廉所設立，5名受獎人將各獲得100萬英鎊（近4,000萬台幣）獎金。消息人士說，威廉認為，這是他全球領導角色與日俱增的一部分，也是他在世界舞台上的重大時刻。