D組最終戰將於30日晚間23:00上演，分別由法國對戰突尼西亞、丹麥對戰澳洲。衛冕軍法國雖然沒能派出最佳陣容，仍是本屆率先晉級的球隊，在小組2連勝，可望以全勝或無敗晉級。4支隊伍之中，丹麥、突尼西亞都沒有退路，必須戰勝對手才能存活，澳洲則有和局的空間。

此戰對於法國已是無關緊要的比賽，他們即使輸球也是小組第1種子，不過兩隊的賽果仍會牽動丹麥與澳洲的晉級之路。法國在世足面對非洲球隊的戰績只有3勝2負，但從未輸過突尼西亞。

「迦太基之鷹」突尼西亞歷屆都止步小組賽，他們也不曾「空手而歸」，每屆參賽都有辦法進球。本屆突尼西亞面臨掛蛋的危機，前兩戰27次射門皆落空，儘管打敗法國的希望不大，力拚首顆進球還是有機會。法國預計不會出盡全力，可能把主力球員姆巴佩（Kylian Mbappe）、吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）放入休息名單。

丹麥與澳洲是當晚真正值得注目的生死戰，兩隊輸球的一方即淘汰，同時在法國勝利或平手的情況下，丹、澳的勝出者必然晉級。丹麥整體實力較強受到看好，但澳洲平手也可晉級，丹麥是壓力更大的一方，而且他們欠缺攻擊力，前兩戰只進1球還不如澳洲。

2018年世足賽，法國、丹麥、澳洲同組，結果法、丹晉級，澳洲墊底。今年3隊再度同組，丹麥既然不允許打平，必定全力進攻，隊長艾瑞克森（Christian Eriksen）正尋求本屆首顆進球，同時也得提防澳洲前鋒杜克（Mitchell Duke）的奇襲。