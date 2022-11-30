每天早上刷牙洗臉時，我都會花1分鐘，仔細看看鏡中的自己。並非因為我特別愛美，而是我們的臉會透露許多身體健康方面的訊息，透過觀察臉部，可以了解自己的身體狀況。中醫診察基本方法「望聞問切」中的「望」，就是觀察。我每天就用這一分鐘照鏡子的時間，觀察自己臉上的變化，並據此來做為調養身體的參考，我認為這是關心自己、愛自己的一種方式。

那麼照鏡子時要觀察什麼呢？我通常會觀察以下幾個部分：

1臉色

首先可以看的，就是臉色。按照中醫的說法，不健康的臉色可分為「青、紅、黃、白、黑」五種，對應著「肝、心、脾、肺、腎」五大臟腑的病變。

例如：臉色發青可能是肝火太旺；臉色泛紅可能有心血管疾病或高血壓；臉色蠟黃可能有肝膽或消化方面的問題；臉色蒼白可能是呼吸系統較弱；臉色發黑是指氣色很暗沉，容易有內分泌、生殖系統、代謝功能方面的問題。

2 眼睛

觀察眼睛有沒有發紅或有血絲，若有，就代表體內的火氣較旺、身體缺水或眼睛有感染。眼白若發黃，可能是黃疸的前兆或肝有受損跡象。眼睛黑白分明，才是身體健康的表徵。

接著可以留意眼睛有沒有眼屎，若有，也是體內火氣比較大的跡象。還有上下眼皮是否有水腫。由於眼皮微血管很細密，只要身體水分排除不佳，就容易有水腫的現象。

偶發性的水腫可能跟吃太鹹有關，若經常發生水腫現象，就要小心腎功能可能比較低下。

3 臉上有無長痘痘？

我年輕時當主播，最在意一覺醒來臉上長了顆大痘痘，怎麼化妝都遮不住。臉上長痘痘，除了皮脂腺過度分泌、細菌感染導致發炎、外在環境刺激等因素，從痘痘長在臉上的部位，也可以看出身體相對應的臟腑可能失去了平衡。

如痘痘多長在額頭，從中醫角度來說，是因為心火旺、血液循環和肝臟排毒不暢所致，改善的方法是不要熬夜，晚上早點睡，多喝水，可吃甜菜根、番茄、紅椒、蘋果等紅色蔬果。

其他常見的部位與原因包括：

▼ 太陽穴長痘痘，原因可能是飲食太油膩，或吃太多加工食品，以致膽囊負荷過量，甚至堵塞。

▼ 如果長在鼻頭，問題可能在胃火過盛、消化系統異常，要少吃刺激性和生冷食物。

▼ 右臉頰長痘痘，要注意肺功能是否異常，也可能是易過敏的體質，平時要注意呼吸道的保養，多吃梨、銀耳、山藥、百合等白色潤肺食物。

▼ 左臉頰長痘痘，要注意是否肝火旺、壓力大、常熬夜，可多吃新鮮綠色蔬果。

▼ 下巴長痘痘通常是受經期的影響或內分泌失調，吃點黑色食物可以改善。

如果過了青春期還不時冒痘痘，或是痘痘長在同一部位連續三週以上，而且是紅腫、化膿型的痘痘，就要特別注意，可以找中醫調理，或從飲食、起居來改善臟腑健康。

（本文摘自《時時刻刻微養生》／天下文化）

【內容簡介】

養生,時時刻刻都可以!

對健康好的事,要天天做

對身體好的事,隨時隨地都能做

每天一點點,免疫力 ╳ 自癒力 UP!!

養生食療 ╳ 暢通經絡 ╳ 穴道按摩 ╳ 運動伸展 ╳ 肌力訓練 ╳ 靜坐養心

養生天后陳月卿精研與實踐健康生活 30 年,順應現代生活忙碌節奏,獨創簡易可行的「微養生」心法。

從起床到入睡、從坐臥到行走,皆能輕鬆落實「養生即日常」的健康美學。

養生不複雜也不困難,只要每天一點點,就能為自己加強免疫力、儲存自癒力!

【作者簡介】陳月卿

現為癌症關懷基金會董事長,亦為資深新聞工作者、知名電視節目主持人、暢銷作家、健康養生達人。

30 多年來,為陪伴夫婿對抗癌症,也為替自己洗刷「藥罐子」的稱號,從飲食開始深入探索並嘗試各種養生方式,藉由身體的回饋,逐漸建立一套簡單又有效率的養生方法,並融入日常生活之中,藉由時時刻刻微養生,重新調整飲食及生活方式,終於重獲健康並建立幸福家庭。

過程中深深體悟身體與內心同步健康的重要性,也為人體的奧祕和自癒能力深深折服,相信健康不僅是可以管理的,更是可以促進的。尤其邁入 60 歲以後,身體老化衰退的速度驚人,於是更努力的探索、研究,發現每個人都握有

自我療癒的鑰匙,唯有實踐全方位養生,才能維持健康、體能和心智,減緩退化,於是勤勉書寫,希望為自己、家人和粉絲、書友,找回健康主控權。

藉由自身特殊生命歷練所獲得的經驗,出版《從心開始》、《吃對全食物(上)(下)》、《綠拿鐵.排毒魔法飲》、《他的癌細胞消失了》等書,分享疾病帶來的生命轉機和智慧,盼能幫助讀者替健康升級、為幸福加分。