外食對策

如果必須外食，對於要吃進肚子裡的食物，也要盡量慎選。我個人的外食原則如下：

1營養均衡

一定要有主食、蔬菜、蛋白質。米食的部分，盡量選擇五穀米。蔬菜則盡量選擇綠色蔬菜，最好有一種是十字花科蔬菜，再搭配一些根莖類蔬菜。蛋白質的部分，盡量選擇豆類、豆腐、魚、蛋。

2盡量避開炸、煎、烤的食物

外食較難控制油的品質，可盡量選擇湯品、清蒸或汆燙的料理。

食物的分量、比例和進食順序

1 食物的分量比例

我基本上是根據哈佛大學設計的「健康飲食餐盤」（Healthy Eating Plate）來分配，也就是30%的蔬菜、20%的水果、25%的主食（包括全穀類與根莖類）與25%的蛋白質。不過蛋白質的部分，我會攝取較多植物性蛋白質，動物性蛋白質大約只占1015%。

2 早、中、晚餐的分量

我秉持的原則是：「早上吃得像國王、中午像王子、晚上像乞丐。」早餐一定是我營養最豐富多元的一餐，1杯精力湯或豆穀漿是必備的。午餐很豐富，若要攝取肉類，我大都會在午餐時攝取。晚餐我就會吃得較清淡、分量也較少。

那遇到晚餐有飯局怎麼辦？我非常鼓勵大家把吃不完的食物打包回家，因為晚餐吃得太飽或大魚大肉，對身體是很大的負擔。而且根據環保署統計，2021年台灣的廚餘回收量總計約48.7萬公噸，若以90公分高、容量155公斤的桶子來計算，一年的廚餘量可疊起「5,544座台北101大樓」，這是多可怕的數據！因此我總會把晚餐飯局中至少一半的菜打包回家，對自己的健康與我們的環境都好。

雖然每餐的分量不太一樣，但我會力求營養均衡，即有主食、蛋白質與蔬菜水果。特別是蔬菜或五穀類，我每餐一定會吃。我們腸道內的細菌生態一直在變化，必須經常性的維持它的平衡，透過每一餐都吸收均衡多元的營養，才能養出各種不同的好菌，營造良好的腸道環境。

3 進食的順序

為了幫助消化，進食的順序也非常重要。我的習慣是先慢慢喝點湯，讓溫熱的湯水先暖胃。接下來吃生菜（如沙拉或泡菜、涼拌菜），此時胃裡還沒有食物，比較容易吸收生菜的營養。接著吃煮熟的蔬菜。然後吃飯，最後再吃魚和肉。不過老年人或消化力比較弱的人，也可以先吃蛋白質食物，再吃蔬菜和飯。水果則是在午、晚餐之間吃。這是我覺得對消化最好的吃法（以上原則若想知道更多細節，可參見我的著作《吃對全食物》）。

細嚼慢嚥之必要

每一口食物至少咀嚼30秒。除了用牙齒把食物切得愈細，愈能減輕胃腸的負擔，細嚼慢嚥還能刺激唾液分泌。唾液中含有能分解澱粉的消化酵素、多種酶類、維生素與蛋白質，咀嚼愈久可分解愈多澱粉，而酶類、維生素、蛋白質等與食物混合得愈充分，也愈能促進食物的消化吸收。此外，唾液中的特殊酵素與免疫球蛋白還能中和胃酸、抗菌、解毒。

許多人會認為，無論如何胃都會消化食物，何必那麼費事的細嚼慢嚥？但如果沒有充分咀嚼食物，這些唾液的轉化作用就來不及產生，當食物通過消化道時，就無法消化到能夠完全轉化的狀態，當然其中的營養素也無法被身體吸收，有些變成廢物排出體外，有些甚至變成毒素積存在體內，等於是留不住營養、又排不出毒素，對身體當然會有不良的影響。

此外，如前文提過的，人體可自行產生的消化酵素與代謝酵素數量有限，細嚼慢嚥可以節省消化酵素的消耗量，代謝酵素的可用量便相對增加，身體的代謝排毒能力也會變好。

記得有一年我去做健康檢查，報告中所有數據都正常，唯獨「乳酸」這項數據偏低，我有點驚訝的請教醫師，才知道那代表我體內積存的乳酸很少，也就是我的代謝能力很好。我想這應該和我每天喝精力湯有密切關係，一方面是因為精力湯裡面原本就富含酵素，另一方面則是精力湯已經先把食物攪碎，喝到口中再咀嚼一下，很快就能與唾液混合，當然也容易消化吸收。

除了有利消化吸收，細嚼慢嚥不只更能仔細品嘗出食物滋味，還有很多好處，像是幫助減重、控制血糖、預防疾病、養顏美容，還可以促進大腦皮層血液循環、活化腦力等。不過，對忙碌的現代人來說，細嚼慢嚥是一門功課，我也仍在學習。偶爾感覺胃脹氣或不舒服時，就知道身體在提醒我又忘了細嚼慢嚥。

我們如何對待自己的身體，身體遲早都會反映出來。只要用點心，培養一些良好的飲食習慣，就能不費力的養生，還有什麼比這更划算的事呢？

（本文摘自《時時刻刻微養生》／天下文化）

【內容簡介】

養生,時時刻刻都可以!

對健康好的事,要天天做

對身體好的事,隨時隨地都能做

每天一點點,免疫力 ╳ 自癒力 UP!!

養生食療 ╳ 暢通經絡 ╳ 穴道按摩 ╳ 運動伸展 ╳ 肌力訓練 ╳ 靜坐養心

養生天后陳月卿精研與實踐健康生活 30 年,順應現代生活忙碌節奏,獨創簡易可行的「微養生」心法。

從起床到入睡、從坐臥到行走,皆能輕鬆落實「養生即日常」的健康美學。

養生不複雜也不困難,只要每天一點點,就能為自己加強免疫力、儲存自癒力!

【作者簡介】陳月卿

現為癌症關懷基金會董事長,亦為資深新聞工作者、知名電視節目主持人、暢銷作家、健康養生達人。

30 多年來,為陪伴夫婿對抗癌症,也為替自己洗刷「藥罐子」的稱號,從飲食開始深入探索並嘗試各種養生方式,藉由身體的回饋,逐漸建立一套簡單又有效率的養生方法,並融入日常生活之中,藉由時時刻刻微養生,重新調整飲食及生活方式,終於重獲健康並建立幸福家庭。

過程中深深體悟身體與內心同步健康的重要性,也為人體的奧祕和自癒能力深深折服,相信健康不僅是可以管理的,更是可以促進的。尤其邁入 60 歲以後,身體老化衰退的速度驚人,於是更努力的探索、研究,發現每個人都握有

自我療癒的鑰匙,唯有實踐全方位養生,才能維持健康、體能和心智,減緩退化,於是勤勉書寫,希望為自己、家人和粉絲、書友,找回健康主控權。

藉由自身特殊生命歷練所獲得的經驗,出版《從心開始》、《吃對全食物(上)(下)》、《綠拿鐵.排毒魔法飲》、《他的癌細胞消失了》等書,分享疾病帶來的生命轉機和智慧,盼能幫助讀者替健康升級、為幸福加分。