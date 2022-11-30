俄羅斯入侵烏克蘭引爆俄烏戰爭，歐美紛紛發動經濟制裁，並透過禁運俄羅斯能源，切斷發動戰爭的金援。多數專家認為，明年俄羅斯股市有望收復今年以來的失土，但後續仍得面臨石油與天然氣出口收入不足的重大危機。

路透社報導，研究調查機構Veles Capital分析師Elena Kozhukhova表示，俄羅斯市場持續適應制裁環境，且西方的制裁規模已經相當有限，因此，俄羅斯企業有望在未來幾個內穩定下來，股市有機會出現反彈。

報導提到，俄羅斯股市在去年10月創下歷史新高，但俄烏戰爭爆發後，市值重挫56%，如今，許多專家預估，從上周五到明年年中，俄羅斯MOEX指數將上漲將近14%，目前俄羅斯仍限制外部投資者參與，主要動力來自國內投資者。

金融機構Algo Capital 高級風險投資經理Vitaly Manzhos則提醒，俄羅斯經濟未來則會面對石油及天然氣出口收入下降的危機，「這是非常大的威脅。」

研究機構Otkritie Investment主管Mikhail Shulgin說，「對於俄羅斯的石油商而言，明年的經濟前景與歐盟禁運的衝擊有關，另外價格上限也會產生密切關聯。」