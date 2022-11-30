台中一名洪姓男子去年透過交友軟體約砲女子小芹（化名），洪男拍下小芹為自己口交的影像，事後多次以先前錄下的影片威嚇小芹赴約，前後強行侵犯小芹3次。台中地院審結，依強制性交罪，應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，須提供240小時義務勞務並接受2次法治教育。可上訴。

判決書指出，洪男2021年11月透過交友軟以約砲小芹，過程中洪男以手機拍攝小芹替自己口交及性愛過程影片，事後洪男又多次邀約小芹發生關係都遭拒絕。

未料，洪男心生不滿，同年12月間以手機傳訊給小芹，提及，「學妹這麼不守信用學長決定也要學習學妹的精神了」、「16個影片+照片，要算幾次你說吧」、「次數約完就刪光不聯絡，啊妳藥可以開始吃了」等語，接著即傳送先前拍下的性愛影片，暗示小芹若不與自己發生關係，將會不刪除影片等，使得小芹心生畏懼不得不赴約，洪男以此方式強行與小芹發生性行為3次。

台中地院審理時，法官認為，洪男不尊重小芹的性自主權，明知小芹不願意性交，卻仍為了滿足個人慾望，不顧其意願做出強制性交的行為，念及洪男犯後積極與小芹求和，並給付賠償金等，依犯強制性交罪，應執行1年10月徒刑，緩刑4年，期間付保護管束，另須提供240小時義務勞務以及接受2場法治教育。可上訴。