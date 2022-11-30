半導體產業雜音不斷，根據國際市調機構顧能（Gartner）預測，2023年全球半導體市場規模為5960億美元、年減3.6%，這是Gartner今年第二度下砍全球半導體預估，其中記憶體晶片市場市況明顯惡化。Gartner副總裁Richard Gordon示警，短時間內，半導體收入的前景已經減弱，他強調，全球經濟迅速下滑和消費者需求的減弱，將對2023年的半導體市場產生負面影響。

Gartner新聞稿指出，因個人電腦 (PC) 和智慧手機等消費產品銷售下滑，原預計全球半導體市場規模將從2022年的6180億美元成長到2023年的6230億美元，但最新預測將數字下調至5960億美元，減少3.6%，與2021年的5950億美元收入相比，僅多出10億美元。

這是Gartner今年第2度下砍半導體市場預估Gartner在7月時將今年半導體市場規模從原預估的年增13.6%下修至年增7.4%，明年由成長轉為萎縮。

Gartner提到，記憶體晶片市場需求下降，因庫存增加導致客戶要求降價，預期2022年記憶體晶片市場收入持平，2023年將下降16.2%。

Gartner表示，記憶體市場明顯供過於求，預期2022年DRAM營收將減少2.6%至905億美元，2023年營收進一步下降 18%至742億美元。

此外，2022年第1季NAND晶片廠停產導致價格上漲，掩蓋了需求的迅速惡化，這種庫存過剩可能會持續到2023年上半年，預期NAND收入到2023年將下降13.7%至594億美元。