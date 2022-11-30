洪男去年11月間交友軟體認識學妹，兩人在洪住處嘿咻，洪男拍下性愛影片，事後多次邀嘿咻遭拒，傳訊「16個影片＋照，要算幾次」，「學校口交扣1次、打炮2次、多P扣3次」，暗示不嘿咻不刪片，脅迫學妹深夜在學校司令台及體育館共性交3次。法官以洪認罪，與被害人和解，依強制性交罪判1年10月，緩刑4年，可上訴。

洪男去年11月21日在交友軟體認識學妹，兩人當天就在台中市洪的住處嘿咻，洪以手機拍下兩人性愛影片及照片。事後，洪多次再邀學妹嘿咻，都遭拒絕。

洪男在同年12月4日多次以通訊軟體Line傳送「你就聽話，聽一個月就好，之後，保證讓你無憂無慮」，「16個影片＋照，要算幾次」，「次數約完就刪光不聯絡」，再傳送性愛影片給學妹，傳訊稱「17次，學校口交扣1次、打炮2次、3P扣3次」等語，暗示若不嘿咻就不刪照。

洪男以性愛影片要脅學妹，兩人在同年12月9日凌晨在學校司令台樓梯嘿咻、12月22日深夜11時在學校體育館地下室樓梯口交、2022年1月7日深夜11時40分在司令台樓梯嘿咻，學妹遭強制性交3次後，報警處理。

法官審酌，洪男坦承犯行，與學妹達成和解，學妹也願意給予緩刑機會，考量洪應已知警惕、無再犯之虞，依3個強制性交罪判刑1年10月，緩刑4年，義務勞務240小時、法治教育2場次。