一名準爸爸透露近期想跟好哥們出國玩5天，不過懷孕3個月的老婆強烈反對，友人聽聞後抱怨他老婆太「公主病」，讓他開始動搖自己該聽誰的，文章曝光後引發熱議，網友紛紛砲轟原PO一點責任心都沒有。

一名男網友在論壇「Dcard」發文表示，與老婆結婚一年多，目前老婆懷孕3個月，最近他跟認識10年的好哥們計畫要出國玩5天，來個只屬於男人們旅程，沒想到卻遭到老婆強烈反對，認為不該放她一個人懷孕在家，屆時她就懷孕5、6個月了，在生活上很需要他的協助，而原PO聽後也決定留在家陪老婆。

原PO表示，在跟兄弟們說完後，對方突然爆氣「她真的很公主，只是去個五天而已又不是不回來，結婚了你就不能有自己的朋友了嗎？」，更數落他老婆總是在他們聚會時追問在哪？幾點回家？其實都讓他們很不爽。

原PO回想後發現，似乎婚後老婆開始變得管很多，管回家時間、金錢，甚至在聚會時喝多了也會不高興，「以前都不會這樣，婚前婚後差很多」，跟朋友聊完後也讓他開始有點動搖，覺得自己好像沒有做錯事，「難道結婚後就不能有自己的生活圈，不能做自己喜歡的是想做的事了嗎？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言砲轟「你一個已婚男性，本來就應該優先顧好家庭。太太懷著身孕，問你幾點回家，你覺得很過分嗎？」、「老婆懷孕還想出去玩，過真爽」、「你的發言真的很不成熟，實在很難想像這種發言會是一個即將成為父親的人」、「這種朋友…還真令人想放生呢」、「一點責任心都沒有，嫁給你真是倒了八輩子的霉」、「你只想到你感覺沒以前自由，但你沒有想到你老婆懷孕以後甚至到生產以後都會很不自由」。