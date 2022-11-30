儘管美國近期開出優於預期的通膨數據，物價壓力漲幅踩剎車，但感恩節周末過後，標普全球評級（S&P Global Ratings）經濟學家博維諾（Beth Ann Bovino）在周一發布的報告中示警，「做好迎接明年經濟衰退的準備」。

MarketWatch報導，與華爾街許多預測一樣，標普認為聯準會（Fed）以升息來打擊高通膨的戰略，會使得美國難以避免的陷入率退。

博諾維說，Fed的目標很簡單，旨在壓制通膨。今年消費者物價指數（CPI）一連多月維持在8%左右，與Fed通膨目標2%有很大的距離。

透過提升物價和服務等價格，提高利率是Fed降溫經濟的主要手段之一，而這樣的行動也為消費者及投資人帶來痛苦，且伴隨經濟衰退的風險。博諾維在報告中說，「雖然今年的經濟勢頭保護了美國經濟，但2023年將發生的事情更令人擔憂」。

除此之外，全球醞釀中的緊張局勢也在發酵。報告提到，俄烏衝突，台海緊張局勢升溫，以及大陸經濟放緩加劇供應鏈和物價壓力等一系列因素，美國似乎正逐漸走向衰退。

而在經濟疲弱的背景下，市場出現不少驚人的預測，德意志銀行近期預期，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數等主要股指，都將再跌約25%。

博諾維補充，幸運的是，或許能夠將1970年代的衰退做為參考，但要注意的是，當年的衰退相對溫和。美國國家經濟研究局數據指出，當年的衰退也是由通膨引發，從1969年12月開始持續11個月。