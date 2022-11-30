九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務，外界對於2024總統大選關注的熱度也逐漸升溫。對此，前立委郭正亮29日就表示，若民進黨選2024總統又只想靠「抗中保台」牌，那國民黨就要回擊「那抗中承擔得起戰爭嗎？」且只要也喊出「和平保台」，民進黨將難以應付，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，從這次的九合一選舉，民進黨潰敗原因很多，「抗中保台」只是其中一個問題，其中還有操盤操得亂七八糟，還有縱容1450瞎搞，這一次選舉是民進黨自己搞爛的。而對於民進黨在選2024總統時會不會收斂一點？郭正亮認為，民進黨還是會繼續打出「抗中保台」的牌，因為民進黨找不到其他議題，還是會打兩岸議題。

不過郭正亮也強調，「但明年國民黨會有一種新的議題來平衡你，到底要戰爭還是和平？因為戰爭的威脅越來越真實，這個議題以前打不響，可是明年這議題就會打得響」，郭正亮最後說，你民進黨要打抗中保台，那麼就要回答「抗中承擔得起戰爭嗎？」這個問題，所以國民黨就會有另外一個對立的招來應付他，「你講抗中保台，我就講和平保台」，郭正亮認為「明年民進黨這個牌沒這麼好打」。