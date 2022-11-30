九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文26日辭去黨主席職務，目前由高雄市長陳其邁代理。未來可能角逐新任黨主席的人選，媒體紛紛點名，媒體人黃揚明指出，即將卸任的屏東縣長潘孟安可能參加黨主席補選，但他提醒，潘孟安的台大國發所碩士論文，指導教授也是國安局長陳明通。

媒體提到：副總統賴清德陣營對於黨主席一役尚未有決定；親近賴的立委郭國文則認為，賴不大可能選黨主席，因為會有球員兼裁判的問題。另有消息指出，賴營也可能推出屏東縣長潘孟安參加黨主席補選。

黃揚明29日在臉書發文表示：這兩天好幾家媒體都提及，即將卸任的屏東縣長潘孟安可能參加黨主席補選。在此提醒一下：潘孟安的台大國發所碩士論文，指導教授也是阿通師。

阿通師即是近日在立院備詢稱「陳局長不回答陳教授問題」的國安局長陳明通，陳明通擔任前新竹市長林智堅台大國發所論文的指導教授，但林智堅之前被踢爆論文抄襲余正煌，被台大核定撤銷碩士學位而退選，更對九合一選情造成一屍多命的負面外溢效應。