I.薩爾(右)的12碼罰球破網幫助塞內加爾1比0領先。(路透)

卡達世界盃足球賽最後一輪小組賽，29日從A組兩場同時進行賽事開踢，荷蘭靠23歲小將賈克波第26分鐘右腳勁射破網，這是他連3場小組賽都有進球，法蘭基德容也在第49分鐘門前補進，幫助荷蘭目前2比0領先地主卡達；塞內加爾則靠I.薩爾射進12碼罰球，1比0暫時領先厄瓜多。

有了德派首次先發挹注，荷蘭一開賽攻勢明顯比前兩場猛烈，來到第26分鐘，賈克波抓住直闖禁區的機會右腳起射破網，幫助荷蘭率先取得1比0領先，這也是賈克波連續3場小組賽都有進球紀錄，證明這名23歲小將確實前途無量。

荷蘭徹底改善前役只有出現2次射門、0射正的窘境，光在上半場，就有8次射門、2次射正，也靠賈克波進球暫居1比0領先，反觀地主卡達3次射門、2次射正，上半場持球時間只有29％，荷蘭則是57％，證明荷蘭掌握大部分進攻權。

而在厄瓜多與塞內加爾之戰，塞內加爾上半場幾乎掌握大部分攻勢，卻直到第44分鐘才出現真正進球機會，厄瓜多後衛辛卡佩在禁區內犯規，讓塞內加爾擁有12碼罰球機會，結果I.薩爾直接射進球門右下角，幫助塞內加爾1比0領先。

塞內加爾雖在上半場持球時間只有40％，比起厄瓜多43％還少，但塞內加爾上半場出現多達12次射門、4次射正，相較於厄瓜多只有2次射門、0射正，證明這支非洲盃冠軍球隊確實打算用進攻擊潰對手，也讓他們踢完上半場1比0領先。