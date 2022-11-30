九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭任民進黨主席，但行政院長蘇貞昌卻留任閣揆。有人認為只是為了不讓會期預算重審，也有人認為蘇會繼續當下去。而媒體人韋安則認為，如果內閣改組，還是桃園市長鄭文燦的機會大，桃園市變天非戰之罪，綠營也沒有像他這樣有能力和份量的。

「看來看去，如果內閣改組，還是鄭文燦的機會大。」韋安29日在臉書發文指出，一8年市長，獲得高滿意度；二桃園變天非戰（鄭）之罪；三綠營也沒有像他這樣有能力和份量的。（還有其他人選嗎？）

鄭文燦桃園市長8年任期將屆，原本民進黨屬意由前新竹市長林智堅參選接棒，但林智堅卻被踢爆台大國發所論文涉抄襲，遭台大核定撤銷碩士學位而退選。之後鄭文燦全力輔選同黨立委鄭運鵬，但最終仍無法阻止綠地變藍天，桃園市長將由國民黨張善政接任。此一挫敗被認為可能影響鄭文燦接任行政院長的聲勢。此外，由於鄭文燦先前也被新黨桃園市議員候選人游智彬指控台大國發所論文涉嫌抄襲，核定結果仍待觀察。