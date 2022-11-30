從獲得今年世界盃足球賽主辦權開始就充滿爭議與賄絡謠言的卡達，這次確實在地主球迷面前證明，他們實力根本還沒有到達可以闖進世足賽的程度，這次卡達的世界盃「初體驗」，不僅拚命改寫世足東道主的難堪紀錄，更被封為世足史上最弱地主，接下來16強淘汰賽也只能看戲！

卡達從開幕戰就開始改寫東道主難堪紀錄，不僅賽前就謠傳他們打算砸錢賄絡厄瓜多「放水」贏球，開幕戰最後更以0比2吞下敗仗，成為史上首支在開幕戰輸球的東道主，畢竟過去21屆世界盃當中，東道主在開幕戰的成績是16勝6和。

接著第2場小組賽，卡達又以1比3輸給塞內加爾，除了創造世界盃92年歷史以來東道主的最差開局(2連敗)，更成為本屆世界盃最先宣告淘汰出局的球隊，在世界盃歷史當中，只有2010年東道主南非跟卡達一樣無緣淘汰賽，但南非當年還拿1勝1和1敗。

卡達今天在最後1場小組賽以0比2不敵荷蘭，確定成為史上首支小組賽3戰全敗的東道主，同時卡達總共被對手射進7球，也創下東道主在小組賽最多失球紀錄，幸好蒙塔里在出戰塞內加爾的比賽當中替卡達踢進唯一的進球，否則卡達本屆世界盃紀錄會更難堪。