趙麗穎飾演鋼鐵業女強人許半夏。（愛奇藝國際站提供）

趙麗穎飾演許半夏。（愛奇藝國際站提供）

歐豪劇中守護趙麗穎。（愛奇藝國際站提供）

趙麗穎主演的全新陸劇《風吹半夏》27日在愛奇藝國際站首播，劇情講述趙麗穎發揮精明幹練的女強人個性，從只賣回收鋼鐵的撿破爛商家，讓廢鋼變黃金，並在男性充斥的鋼鐵業闖出一片天。她首集就驚見老公在家偷情，只見她奮不顧身地向老公揮拳怒斥：「你對得起我嗎！？」卻反遭丈夫掐脖子爆打，雖然歐豪出手相救卻被壓制在地，趙麗穎為了阻止兩人扭打，混亂之中被老公暴力一推，整個人往後倒、頭部直撞櫃子，首播便揭露她在1990的保守年代，小女子遇人不淑，必須靠自己自立自強！

趙麗穎劇中不只被打，她也出手打自己人不手軟，劇中童驍騎（歐豪飾）為了解決許半夏（趙麗穎飾）租場地的問題，做了不該做的事，被許半夏知道後非常生氣，因為童驍騎曾為了她吃了5年牢飯，她不願意看到童驍騎再為了她做錯事情坐牢，她激動地狂拽歐豪頭髮，邊罵到「你是瘋了嗎」，連打了童驍騎10個耳光。趙麗穎透露，怒打歐豪巴掌的戲是她印象最深刻的片段，「（我的）手掌真的都打紅了，兩個手掌是不一樣大小的，我才第一次感受到什麼叫手腫了！」她事後也在微博曬出「手掌紅腫照片」，更笑說：「這...可不只10下我覺得。」

該劇以趙麗穎劇中角色名「許半夏」作為劇名，其實名字暗藏了她的悲慘身世。原來她出生時，母親難產過世，身為中醫的父親憤恨以中藥材「半夏」取為女兒的名字，事實上生的半夏有毒，意指「生半夏有害」；而後父親更是另娶後媽、建立新家庭，讓半夏從小就被外公外婆撫養，因此也練就了她鋼鐵頑強的個性。

趙麗穎劇中豪邁世故的處事手法，也讓劇迷嘖嘖稱奇。有場戲是她知道飯局不免喝酒，早早就把瓶子裡的白酒偷天換日成汽水，雖然最後被迫喝真的，她在一堆男人之中直接乾掉半瓶白酒，霸氣模樣被網友封為「麗神」！她還表演用筷子尾巴就能開酒瓶絕技，讓愛慕者看了都瞠目結舌，網友讚爆，「許半夏不愧被叫大哥，對她的武力值又走了新的理解」、「行走江湖多少是有點功夫在身上的，這動作也太熟練了」。