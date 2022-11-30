宋佳劇中氣場強大。（八大提供）

袁詠儀、王耀慶飾演情侶。（八大提供）

職場劇《盛裝》由兩大影后袁詠儀、宋佳聯合主演，兩人戲裡是各持己見的勁敵，戲外相互欣賞，袁詠儀受訪時忍不住爆料，宋佳其實讓人壓力大！袁詠儀透露：「她永遠把衣服穿得那麼好看！我們其他演員很有壓力！」笑揭有被譽為「行走的衣架子」的宋佳，讓同場演員在面對每一套衣服時，都要先想清楚到底能不能穿啊！

《盛裝》是袁詠儀和宋佳首度合作的作品，有別以往都是透過媒體報導的新聞去了解宋佳，袁詠儀實際和宋佳朝夕相處後，很喜歡對方穿衣服的品味，直誇宋佳非常專業，演技細膩！「因為演員有很多時候可能會累了就走偏了，可是她真的是每一場都把握得很好！」袁詠儀謙虛地說：「我就覺得我好像浪費了很多時間，我應該跟她學習，把每一場戲當作最後一場戲來演！」

宋佳透露為了演出《盛裝》中精明幹練的時尚女強人，自己特別在台詞和語氣上做了調整，聲音要小，但是講話清楚緩慢，才符合劇中角色有著強大氣場的人物性格設定，而且為了怕出戲，就算在拍戲空檔也不敢跳脫，就怕影響了角色詮釋！

袁詠儀分享《盛裝》雖然有點「宮鬥」的感覺，但所有工作人員、演員都是帶著很開心的情緒去拍戲，鏡頭下劇組相處融洽充滿歡笑。對戲時還發生一段小插曲，就是劇中飾演袁詠儀情人的王耀慶，在看到她台詞卡住時，會主動幫忙調整發音，說明詞意，加深袁詠儀背台詞的記憶，甚至還曾開玩笑要設定默契暗號，打趣說若袁詠儀一時語塞，講不出來台詞的話，就打出暗號，自己會接替她，幫忙把台詞說出來，當場逗樂努力修正廣東腔的袁詠儀。