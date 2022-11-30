殲-20將換裝渦扇-15發動機

近期在珠海舉行的中國航展開幕前就盛傳，中國最先進的第5代戰機殲-20將換裝最新型的渦扇-15（WS-15）發動機，但最後仍讓不少軍迷們失望，眾所期待的WS-15搭配殲-20並未出現。據港媒引述中共專家分析稱，目前外界估計殲-20服役總數可能已高達200架，數量超越美國F-22，已是世界上服役規模第2大的5代戰機，一旦全數換裝WS-15發動機，性能將碾壓F-35成為全球最強戰機。

許多大陸軍事愛好者期待在今年的珠海中國航展上看到裝備WS-15發動機的殲-20戰機，可惜未能如願。圖為裝備WS-10B的殲20做地面展示。（圖／新華社）

據《南華早報》指出，殲-20是中國空軍的主力戰鬥機，許多軍事專業人士認為它是目前已服役的最先進戰機之一。在成都飛機公司有至少4條脈動生產線的方式量產，年可以估計可達48架以上。中共宣稱，殲-20大量生產的主要目標是平衡亞太地區其他國家不斷增加的F-35戰鬥機規模。今年珠海中國航展上，有媒體根據中共戰機編號的規則判斷，殲-20第3批次已生產至少70架，據此推算殲-20總數應該已經超過200架，這個數目較之美國F-22的183架要多出一成以上。

美軍太平洋空軍司令認為，目前還不清楚中共對殲-20的定位，它可能像執行多種任務的F-35，或更像F-22用於爭奪空中優勢。（圖／美軍太平洋空軍司令部）

除了數量，殲-20也有數種性能比F-22更佳。首先是航空電子，由於殲-20設計與建造時間較晚，在航空電子領域自然地擁有後發優勢。它在2017年試生產，2018年小規模量產，相較於F-22於1997年首飛、2005年服役來說，相隔約20年，而這20年又是電子技術突飛猛進的時期，相當於蜂巢式手機世代與4G智慧手機世代的差距。

5th Gen Fighter Aircraft Cockpit / Multi-Function Displays (MFD)

1. [ KF-21 ] 2.[ F-35 ] 3. [ AMCA ]

4. [ J-31 ] 5. [ Su-57 ] 6. [ J-20 ]

{👇 Thread } pic.twitter.com/rQnISYuysL — Peaky Blinder (@peakyblinder370) July 21, 2022

至於雷達系統，殲-20使用三面式相控陣雷達，搭配機翼外緣副天線，不需變換飛行方向就能覆蓋正面超過180度範圍的空域，並能同時在掃描範圍內完成瞄準並進行攻擊。而美國F-22的雷達與4代戰機相同，有一具正面火控雷達，只能鎖定正面目標。至於殲-20已裝備的光電分布式孔徑系統（EODAS）、遠端紅外搜索與追蹤系統（EOST）等，都是F-22不具備的。

• طائرة #الصين 🇨🇳 الشبحية J-20 اصبحت تفوق عددًا طائرات F-22

➖ربما تكون قد صنعت 250 منها بسبب زيادة نشر #الولايات_المتحدة 🇺🇸 لطائرات F-35 و F-22 في شمال شرق آسيا

➖تعمل في جميع مناطق القيادة الخمس للجيش وتعتزم تزويدها بمحرك الدفع العالي WS-15 للمساعدة في سد فجوة الأداء مع F-22. pic.twitter.com/In9cPvsOIS — ABDELHALIM | عـبـد الـحـليـم (@shadowh55543098) November 29, 2022

一般的評論認為，殲-20最大的短板在航空發動機，它最初使用2具俄製AL-31F發動機，後來陸續換裝了國產WS-10B/C，但確認換裝的消息則一直到2021年才對外公布。由於WS-10推力仍較小，多年來分析人士都認為殲-20應該以配備推力更大的WS-15為目標，今年11月珠海中國航展開幕前，更傳出可能會有換裝WS-15的殲-20上場亮相，但最後仍是裝備WS-10的殲-20做地面近距離展示，讓很多大陸的軍事愛好者頗感失望。

殲-20原先使用俄製AL-31F發動機，後來陸續換裝了國產WS-10B/C，但是中共的目標是換裝最新研發的WS-15，才能具備超越F-22與F-35的能力。（圖／新浪軍事）

港媒評論認為，相較於其他幾款已服役的5代戰機，殲-20雖然具有多項優勢，但是目前配備的WS-10B發動機，其最大推力為14.5噸，且沒有矢量尾噴，相較俄羅斯Su-57的117S發動機14.5噸推力加三維矢量尾噴，或是美國F-22的F-119發動機15.5噸最大推力加二維矢量尾噴，殲-20仍嫌遜色。即便以同樣沒有矢量尾噴的美國F-35，其F-135發動機的最大推力高達18噸，殲-20也有不小差距。

殲-20雖然具有多項優勢，但是目前配備的WS-10B發動機缺乏超音速巡航與超機動能力，在快速接戰與近距纏鬥上會落於F-22下風。（圖／新華社）

由此可見，殲-20現有發動機推力較小與缺乏矢量尾噴是2個主要缺憾，既不能為殲-20戰機提供超音速巡航能力，也沒有矢量推力下的超機動能力，這在快速接戰、快速脫離以及近距離纏鬥方面就難以與F-22匹敵。

大陸《央視》今年3月報導WS-15發動機研製進展時指出，WS-15已被定位為殲-20專用發動機，稱它是為第5代重型、中型隱形戰機所研製的小涵道比推力矢量渦扇發動機，代號「峨眉」。如果WS-15完成後裝備於殲-20，將不只具備矢量尾噴，預計推力還可能達到18噸，可以讓殲-20追上或甚至超越F-22的超音巡航能力，至於整體性能超越F-35就更不在話下。

中共殲-20的數量不只已超過200架，還出了雙座版，整體戰力連美軍都不敢小覷。（圖／新浪網）

WS-15發動機早在1990年代就在已立項，由瀋陽發動機研究所負責，大約在2005年到2006年間首次試車，2009年實機裝載試驗，2011年裝備了驗證機開始進行漫長的測試。至今中共官方未曾對外公布WS-15的技術參數，但外界估計，2012年測試的推力已達18噸，推重比估計約在10:1左右。《央視》曾在2017年的報導中預估WS-10可在2020年服役，但進度未能達標。2022年又進行了一連串與換裝相關的試驗，目前推測殲-20換裝WS-15的時間大約在2025左右。

《央視》報導WS-15發動機研製進展時指出，WS-15已被定位為殲-20專用發動機，殲-20換裝渦扇-15後將不只具備矢量尾噴，還可以讓殲-20擁有超音巡航能力。（圖／新華社）

WS-15的規劃還有民用版，稱為SF-A計劃，它將WS-15涵道比提高、取消後燃器，原本打算用在C919大客機上，後來因為性能與商業考量，引進了部份外國技術，改名為「長江」CJ-1000A計劃，現在也還在測試階段，未來仍以裝備C919為主要目標。由此可見，發動機不論民用或軍用，都是一項複雜且高深的技術，沒有數十年的積累無法竟其功，過程需要大量的經費與人才，是成為工業與軍事強國無法迴避的重要路徑。