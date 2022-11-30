國民黨資深立委賴士葆也評估參選黨團總召，若最後參戰，將是國民黨團財經「曾泰葆」3人組中的「曾葆」內戰，在主要支持系統重疊下，恐戰況激烈。（周志豪攝）

立法院國民黨黨團三長中的總召與首席副書記長預計12月中旬改選，因明年將是大選年，下任總召將是坐鎮立院的攻防指揮官，角色將更吃重。據了解，現任黨團總召曾銘宗獲不少黨內要角與與黨團同僚勸進，經長考後確定將爭取連任。

除曾銘宗外，資深立委、黨政策會前執行長（黨團前大黨鞭）賴士葆也評估參選。若賴最後參戰，將是國民黨團財經「曾泰葆」3人組中的「曾葆」內戰，在主要支持系統重疊下，恐戰況激烈。

曾銘宗受訪證實，確實不少人勸進他爭取連任，但因他也曾任上屆立委任期第4年選舉年的黨團總召，當時因此背負3個官司，監察院長陳菊就因私菸案與氣爆募款案兩度告他，衝撞外交部被判緩刑1年更至今年6月剛期滿，讓他有所考慮。

但曾銘宗說，今年九合一選舉期間，黨團配合黨中央與黨籍候選人攻防運作順暢，自己又有上屆選舉年帶領黨團作戰經驗，身為不分區立委，既然「大家有期待我繼續做，就全力以赴」，立委任期最後1年，就爭取為黨2024選戰做最後貢獻。

曾銘宗表示，他明年不會參選區域立委，若連任總召，仍會一如既往的全職服務。

只不過國民黨團自2016年新設由黨籍立委直選「總召」任黨團大黨鞭制度（取代過往黨中央指派政策會執行長任大黨鞭）以來，雖允許任期僅1年的總召得連選連任，但慣例上每年改選都會換人，無人順利連任成功，曾能否連任仍有變數。

國民黨立委分析，之前每年總召改選，爭取連任者，包含總召制度催生者的立委廖國棟，本屆帶領黨團勇於衝撞的立委林為洲，或是上屆行事持重的立委費鴻泰，連任失利最大原因，就是黨團內瀰漫一股大家輪流歷練的想法。

但該國民黨立委直言，民進黨團有萬年總召柯建銘，國民黨團卻每年換總召，新上任者對前面的事無法全面掌握，經驗也要重新累積，導致常發生協商、攻防第一時間被柯呼弄情形；畢竟明年又是選舉年，讓有經驗的人續任總召似無不可。