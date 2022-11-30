新世代音樂人鶴The Crane近日發行個人首張專輯《TALENT》，新專輯首波暖身主打〈Princess〉講述與情人爭吵後的內心自我獨白，宛若小說式對話文字娓娓道來一段戀人絮語，其中充滿故事性台詞其實背後靈感來自於鶴The Crane 自己平常愛看美劇的「成果」。

他透露小時候因為雙親接受美式教育關係，從小就常跟著爸媽看美劇、聽英文歌，讓他日後創作深受其影響，他更自曝愛看「虐心」情節的戲碼，笑說：「越虐心我越愛看！就是有點情侶彼此互相傷害的情節，我記得是看完HBO影集《高校18禁》後寫出來。」

鶴私下超強英文實力；原來從小靠著看大量美劇、聽西洋歌的耳濡目染，不僅培養出超強的英文聽說讀寫能力，學會如何在不同的領域中可以靈活運用英語，更讓他在大學時在考「多益」(TOEIC)英文檢定時，竟然考到935分成績，更順利的拿到多益金色證書 (880分以上就是金色證書)！

有趣的是，他英文程度根本媲美「老師」等級的他常被公司同事在跟老外開會時拉去當即時翻譯，他笑說：「遇到外國客戶時，同事都愛拉我一起開會出面溝通，順便充當即時翻譯，這時候就覺得自己英文能派上用場，蠻開心的！」