江志豐推出新專輯《我有罪》，近日驚喜推出睽違三年的華語創作〈讓我醉〉，江志豐坦言創作靈感來自微醺，錄音前都會以酒開嗓啦，親姊龍千玉則開心爆料老弟曾在半夜來電真情高喊「我愛姊姊」多達20遍，結果第二天碰面想好好感謝，怎料江志豐一臉鎮定的直說抱歉「我都忘記了」，江志豐則坦言個性靦腆，許多事情都愛在心中口難開，「但我相信老姊都明白的。」

龍千玉、江志豐姊弟倆近日都很驚喜巧合的推出新專輯，龍千玉剛推出新專輯《夢中的思念》，提到愛弟江志豐，龍千玉開心爆料，之前曾在半夜接到江志豐來電，頻頻說姊姊我真的很感謝也好愛妳，高達20遍之多，江志豐又說「因為我的個性，很多話都放在心中，感謝妳一直以來的疼愛與照顧！」

龍千玉則表示，這可是第一次聽到弟弟的真情告白，當下也聽得直落淚，結果第二天碰到老弟時，想主動感謝他昨天來電的溫暖告白，怎料他卻一臉無辜還裝可愛的不好意思直說「有嗎，我有說嗎，我都忘記了啦」，但她知道老弟的靦腆個性，其實真的很開心，而對於龍千玉，江志豐直說「姊姊對我照顧有加，當初熱心引薦唱片公司，開啟我的創作生涯，對老姊的感謝都放在心中，一切都盡在不言中。」