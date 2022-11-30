【愛傳媒左化鵬專欄】臺灣到處都有夜市，距離龍山夜市，僅百步之遙，又有一座「華西夜市」，這是臺灣第一座觀光夜市。

華西夜市，又稱「蛇街」。以往這裡以殺蛇秀遠近馳名，許多觀光客都慕名前來參觀 。近年來動物保護意識抬頭， 殺蛇秀已不復見。只能從藝人郭子乾等人的「華西街殺蛇脫口秀」，來回想當年萬頭鑽動，爭睹血淋淋的殺蛇取血場景。

不知何時，臺灣開始推展夜市觀光。以往有外國的朋友，希望我帶他們參觀夜市。我總是推三阻四，不希望他們把夜市的吵雜髒亂，當成他們對台灣文化的刻板印像。

聽說，近年來，為促進觀光，台灣夜市的衛生環境，和週遭紊亂的交通，已有大幅改善。下午，我又特地來到華西夜市。外圍的交通，紊亂如故，有些攤販甚至佔據了馬路做生意。長街上，己不見往日摩肩接踵的人潮，幾間成衣店和雜貨店，顧客稀稀落落。觸目所見，不是按摩店，就是小吃店。

最負盛名的蛇肉店，也僅剩下兩三家。 店頭顯得有些泠泠清清。只有幾條巨蛇，關在籠子裡，供人參觀。一條眼鏡蛇正昂首吐信，另一條罕見的白蛇，正伸懶腰打哈欠 。另有幾條巨蟒蜷曲在籠子裡。「籠中高臥」，對人不理不睬。

我走到夜市的對街，那裡的每一條巷弄，似乎都別有洞天。矮簷下，幾名半老徐娘，臉上塗著嗆鼻的脂粉，正倚門賣笑，搔首弄姿。巷口前，三五成群的鶯鶯燕燕，正對著尋芳客，大拋媚眼。

春城無處不飛花。這裡，依舊春意盎然，沒有冬天。

作者為資深媒體人

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