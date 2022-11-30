人氣直播主「天后闆妹」口條流利又親民，寵粉的她擁有大批忠實粉絲，先前還至小S主持的《小姐不熙娣》作客，王思佳主持的《玩美研究室》也造訪闆妹位於台中的百坪豪宅，一同開箱價值千萬的精品，掀起大家熱烈討論。不過卻有眼尖的網友發現，闆妹在直播時所賣的服飾配件，疑似有不少仿冒精品，讓網友疑惑說：「真心不懂這樣子的商業模式，怎麼還會有人喜歡而且買單？」

在直播時，闆妹所賣的包包被抓包「CHANEL」變成「CHEANL」。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

有網友在Dcard上以「天后闆妹買名牌卻賣盜版？」為題，表示在王思佳造訪闆妹家的影片中，能看出闆妹很愛買名牌，是一個懂精品品牌的人，但就在闆妹今年「雙11」的直播中，竟出現不少仿冒的商品，包括看似DIOR的帽子、TRIOMPHE的鞋子、LOEWE的圍巾，還有一個包上的「CHANEL」變成了「CHEANL」，該位網友也提到，闆妹的助理在直播甚至說現在臉書抓很嚴，並刻意將LOGO遮住，但這場直播似乎已經被刪除。

網友發現闆妹的助理在直播時刻意將品牌Logo遮住。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

不過在另一場直播中，又出現了與LOEWE很相像的圍巾，闆妹賣的金額只要399元，但在LOEWE的官網上，類似的圍巾要價1萬3千元，價格可說是天差地遠。此篇文章引起熱烈討論，有人認為這些是「翻玩」商品，並非盜版，但所謂「翻玩」，其實通常是要不以商業為目的，以及加入自己的創意，先前也有資深潮流人利用翻玩概念，設計出一系列的服飾商品，最後遭原品牌控告的例子，可見「翻玩」及「盜版」之間的界線並不好拿捏。

小S及許老三代言的益生菌遭不肖業者仿造，闆妹立刻發出聲明指責。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

闆妹在《小姐不熙娣》分享自己創業6年，目前一年營收高達6億，可見她的超高人氣；而闆妹研發的益生菌邀請小S與許老三代言，先前傳出遭有心人士盜用商標，闆妹立刻發出聲明，表示不肖業者試圖混淆消費者相當可惡，呼籲消費者切勿相信來路不明的產品，但現在自己卻爆出賣盜版商品的爭議，看來有些諷刺。

Dcard上質疑闆妹賣盜版的文章遭檢舉刪除。（圖／翻攝自Dcard）

而現在再查看Dcard，會發現質疑闆妹賣盜版貨的文章已遭移除，被刪除原因為「有損害名譽、竊取肖像權／智慧財產權、隱私遭受侵擾等疑慮時，當事人可透過『申訴』請求移除」。關於闆妹被質疑賣盜版商品一事，本刊私訊闆妹的老公，但至截稿前未獲得回應。

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