台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，28日起開始登記。而國民黨內呼聲極高的議員王鴻薇，不斷被追問是否參加補選，王昨（29）日深夜鄭重聲明，強調不會參選立委補選。網友看完王聲明，認為其思考周延、意志堅定，無論從顧全大局或對自身未來發展的角度來看，都讓大家直呼「太有智慧」。

王鴻薇昨日深夜10時41分，突在臉書發出聲明：

為了讓黨部能夠及時徵召適當人選，做以下說明：

1、周日（２７日）晚間我已向秘書長黃健庭表達不會參選。今天（29日）早上我再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選。

2、感謝黨內部份同志和很多好朋友對我的期待，我不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得我如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒我會立即背負「落跑」之名。

3、選舉日為明年1月8日，而我將在今年１２月２５日就職，如果我參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選！

4、我已和黨部明言，無論徵召哪一位同志參選，我將全力支持並負責北松山區的輔選工作。

此文湧入超過5100個讚與破500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「真是有智慧的聰明人，千萬別做吃碗內看碗外的人，這樣反而會一人害全黨，也不要做辜負選民的事，以後選民會讓你更上一層樓，千萬別急」、「聲明全文深思熟慮、意志堅定，太有智慧了！」「您未來一定會有機會的」、「讚！好樣！有智慧！深明大義！真女中豪傑！」「愛她就不要害她！」「大器了不起，你的選民一定很幸福」。