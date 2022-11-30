美國國防部今天發布「中國軍力報告」，指中共計劃在2049年前打造「世界級」軍隊，其中去年加速核武擴張速度，估計2035年前恐坐擁1500枚核彈，是目前400枚的近4倍。

美國國防部今天發布長達196頁的年度「中國軍力報告」，用6大章節詳述中國近年軍力增長及對外野心，其中用不少篇幅談論台海局勢。

報告指出，北京領導人計劃在2049年打造「世界級」軍隊。中國目前擁有全世界最大的海軍陣容，具備340艘軍艦和潛艇，還有全球第3大、區域最大的空軍部隊，擁有超過2800架軍機，其中約2250架為戰機。

報告表示，未來10年，北京計劃擴大核武，使其更現代化、多元化，目前正積極投資並增加陸、海、空核武發射平台數量，建造支撐核武擴張所需的基礎建設。

根據美國國防部估計，中國目前擁有超過400枚核彈；報告預測，若北京目前核武擴張速度持續下去，可能在2035年前就能坐擁約1500枚核彈。

根據華府非營利組織「武器管制協會」（Arms Control Association）今年1月最新統計，全世界9個擁核國共有1萬3080枚核彈，其中9成在俄羅斯、美國手中，分別有6257枚、5500枚，中國則有350枚。

除了擴大核武與傳統軍力，報告指北京也著重影響力作戰，認為在現代戰場上若控制資訊領域，就能在衝突初期取得資訊優勢。

報告表示，中共影響力作戰不只瞄準美國媒體、企業、學界、文化機構及政策界，也瞄準其他國家和國際組織，試圖捏塑輿論，取得對北京戰略軍事目標有利的結果。報告舉例，中共試圖讓國際機構及民意接受自身論調，包括「一中原則」、「一帶一路」倡議、對香港的政治控制等。