東北季風挾冷空氣南下，氣象局今早發布基隆、新北豪雨特報，今北部高溫僅20度，與昨天30度相比斷崖式下降10度，氣象專家吳德榮表示，北台灣將越晚越濕冷，今晚、明晨最低溫下探13度。周五冷空氣減弱但仍偏冷、周六回溫，周日另一波東北季風報到，北台灣再降溫轉雨。

氣象局發布基隆、新北豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局早上發布基隆、新北豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今（30日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，北台灣越晚越濕冷；中南部多雲時晴，白天舒適、晚微冷。北部氣溫14至21度，中部18至27度，南部19至29度，東部16至27度。

吳德榮表示，明天（1日）冷空氣籠罩，北台灣濕冷、中南部早晚微冷，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴。今晚、明晨氣溫降至最低，北台灣最低溫將出現13、14度，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖。

吳德榮說，周五（2日）北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫略升，北台灣仍偏冷。周六（3日）有一天空檔，氣溫明顯回升；各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。周日（4日）另一波東北季風開始影響，北台灣再轉有局部短暫雨，氣溫漸降；下周一、二（5、6日）迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，北台濕冷；中南部晴時多雲，氣溫稍降。