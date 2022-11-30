「元大櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」(020014)(中文簡稱：元大富櫃200N)自111年12月30日起終止櫃檯買賣。

元大富櫃200N到期日為111年12月29日，櫃買中心表示，元大富櫃200N最後交易日為111年12月27日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。

櫃買中心表示，上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。