「元大櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」(020014)(中文簡稱：元大富櫃200N)自111年12月30日起終止櫃檯買賣。

元大富櫃200N到期日為111年12月29日，櫃買中心表示，元大富櫃200N最後交易日為111年12月27日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。

櫃買中心表示，上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。

台股重返五日線 12月七成會漲
《花路阿朱媽》前進慈祐宮 電影主題曲竟是2009年韓國洗腦神曲
高雄增設16處科技執法 12月上線
#元大 #200 #富櫃 #12月 #111年