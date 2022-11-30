金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年前三季外幣保單新契約保費3671.4億元，較去年同期4475.72億元減少達18％，主因資本市場波動加劇且市況不佳、新台幣兌美元匯率貶值，以及宣告利率不如預期，使得投資型及傳統型外幣保單買氣同步下滑。

金管會統計，2022年前三季外幣保單新契約保費3671.4億元、年減達18％，衰退幅度較前8月16％持續擴大。其中，投資型保單1158.79億元、年減達47％，衰退幅度較前8月46％持續擴大。傳統型保單2512.61億元、年增達10％，但幅度較前8月15％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單前三季新契約保費113.61億美元、年減達28％，衰退幅度較前8月23％持續擴大。其中，投資型美元保單35.03億美元、年減達54％，衰退幅度較前8月51％持續擴大。傳統型美元保單78.58億美元、年減3％，較前8月年增5％轉為衰退。

前三季前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前三季新契約保費1.54億澳元、年減達18％，衰退幅度較前8月12％顯著增加。其中，投資型澳幣保單0.99億澳元、年減達24％，衰退幅度較前8月19％持續擴大。傳統型澳幣保單0.55億澳幣、年減4％，較前8月成長2％再度轉為衰退。

人民幣保單前三季新契約保費2.21億人民幣、年減達47％，衰退幅度較前8月45％擴大。其中，投資型人民幣保單2.02億人民幣、年減達48％，衰退幅度較前8月46％增加。傳統型人民幣保單0.19億人民幣、年減達32％，衰退幅度較前8月29％增加。

前三季前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。