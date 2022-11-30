俗稱電動自行車的微型電動二輪車自今（30）日起正式納入強制車險管轄範疇，金管會表市，新車需一次投保3年、保費1358元，舊車則依已使用年期不同投保至少1～2年，提醒既有車主應在2年內規定登記、領用、懸掛牌照，逾期未領用者可依法開罰。

保險局副局長林志憲指出，道交條例及強制車險修法後納管及納保微型電動二輪車，一次投保期間為3年，已使用未達1年的舊車須至少投保2年，已使用逾1年的舊車至少須投保1年，1～3年期保險費分別為563元、971元及1358元。

林志憲表示，保險公司已自28日起開始受理民眾投保，目前有8家業者已受理實體投保69件，今日起另有6家業者開放承保，民眾可洽保險業務員、保險公司分支機構、保險代理人、保險經紀人投保。另有業者將於12月12日起提供網路投保服務。

林志憲指出，此次修法給予2年調整過渡期，在新規上路前已檢測及型式審驗合格、並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，車主應在2年內依規定登記、領用、懸掛牌照，逾期未領照者可依違反道交條例處以1200～3600元罰鍰、並禁止上路行駛。

林志憲表示，微型電動二輪車的使用年限較少，經諮詢廠商統計的電池更換數推估，目前仍在使用中的微型電動二輪車有約20多萬台。林志憲提醒，雖然新法賦予2年調整過渡期，民眾仍應盡速投保強制車險及領牌，以保障投保權益及交通安全。