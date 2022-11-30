金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，隨著6家公司進行金融資產重分類，壽險業前10月淨值回升至1兆4310億元、月增達6025億元或72.72％，終止連7月下滑。而產險業續受防疫雙險理賠拖累，前10月虧損擴大至1338億元，續創同期新低。

金管會統計，新台幣匯率前10月貶值達14％，使壽險業出現1兆9095億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損1兆4413億元及換匯成本1050億元，加計提列外匯準備金2608億元預備後，合計仍實現淨匯兌收益1024億元，較前三季944億元增加。

其中，新台幣匯率10月續貶1.45％，使壽險業出現1937億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損1398億元及換匯成本161億元，加計提列外匯準備金298億元預備後，單月仍實現匯兌淨收益80億元，較9月497億元減少。

受股債市巨幅波動影響，壽險業前10月稅前淨利2914億元，年減839億元或22.4％，仍創同期次高。然而，產險業受防疫雙險理賠拖累，前10月稅前虧損擴大至1338億元，較去年同期獲利214億元大減達1552億元，虧損幅度持續擴大、再創同期新低。

其中，壽險業因部分公司受產險子公司防疫險理賠影響，以及部分公司調整投資組合停損，使整體壽險業10月稅前轉為虧損61億元。產險業則續受防疫險理賠拖累，10月稅前虧損234億元，為連7月出現單月虧損，但虧損幅度較9月339億元收斂。

不過，隨著股債市回升，且6家壽險公司為化解淨值蒸發危機自10月起進行資產重分類，使壽險業截至10月底淨值反彈至1兆4310億元，月增達6025億元或72.72％，終止連7月下滑。不過，仍較去年同期2兆6140億元減少達1兆1830億元或45.3％。

至於產險業前10月淨值784億元，雖同樣較去年同期1563億元減少達779億元或49.8％，但已較9月底768億元小幅回升16億元或2.08％。累計保險業前10月淨值1兆5094億元、月增達6041億元或66.37％、仍年減達1兆2609億元或45.5％。