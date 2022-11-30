金管會統計，防疫保單2022年截至11月28日理賠金額達1362億元、周增57.36億元，較前周略為下滑，疫苗保單理賠金額359.36億元、周增11億元，為連5周下滑。合計防疫雙險今年已理賠達1721.36億元，產險公司合計已完成增資達約760億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至11月28日合計承保件數488.03萬件、周增0.14萬件，較前周新增0.13萬件略增。保費收入45.44億元、周增177萬元，較前周新增210萬元減少、為連5周下滑。

而防疫保單今年截至11月28日理賠件數達336.58萬件、周增13.62萬件，較前周新增13.04萬件增加。不過，理賠金額達1362億元、周增57.36億元，則較前周新增59.41億元略降。累計理賠金額已達今年保費收入的29.97倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。今年截至11月28日承保件數242.03萬件、周增201件，保費收入101.71億元、周增6.9萬元，較前周新增292件、13.7萬元持續減少。

而疫苗保單今年截至11月28日理賠件數達86.19萬件、周增2.67萬件，較前周新增2.52萬件增加。不過，理賠金額359.36億元、周增11億元，較前周新增11.15億元減少，理賠增幅為連5周下滑。累計理賠金額已達今年保費收入的35.33倍。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險增資200億元、新安東京海上產險增資約200億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資共90億元、兆豐產險增資20億元，合計增資達約760億元，並全數完成增資程序。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。