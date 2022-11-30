明（12月1日）起戶外口罩令全面解封，室內6情況也可免戴，包括唱歌、運動、錄影及泡溫泉等活動，有網友認為室內免戴口罩的6情況傳播風險高，但指揮中心卻鬆綁不用戴口罩，直呼規定很奇怪，但北市聯醫忠孝院區肝膽腸胃科醫師陳昶宇認為，民眾要如何防疫自主決定即可，且大部人在室內還是會戴著口罩，其實口罩令可全面取消。

陳昶宇昨（29）日於個人臉書粉專指出，12月1日起戶外可免戴口罩，以戶外人少空曠處的飛沫顆粒濃度而言，造成傳播風險其實比室內用餐來得低，且疫情都已流行這麼久，到現在也沒什麼好怕的。但他說若戶外空氣太差或人多擁擠，天氣也不至於太悶熱的話，還是會考慮把口罩戴著。

指揮中心宣布，12月1日起戶外免戴口罩，室內有6大狀況也解禁。（圖／指揮中心提供）

貼文引發網友討論，其中一名網友留言表示，「我覺得室內戴口罩規定超怪，傳播風險最高的時候不用戴口罩，但嘴巴緊閉卻要戴著，整個口罩令取消不就好了？」對此陳昶宇也回應，「該全面取消沒錯，讓民眾自主決定該如何防疫，大部人在室內還是會戴著口罩吧！」

疫情指揮中心周一宣布12月1日起取消戶外戴口罩規定，但歲末、跨年大型戶外活動戴口罩規定，會再視疫情變化另行研議。

至於室內免戴口罩的6情況，包括從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時；於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合；外出有飲食需求得免戴口罩；於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩，同時也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。