九合一選舉民進黨大敗，立委高嘉瑜當晚便發聲痛批綠營側翼、網軍不僅出征她，更害慘自家選情，並重砲抨擊黨內決策圈、主張內閣應總辭，引發倒戈爭議。國民黨台北市議員游淑慧被問到高2024立委選情是否會受衝擊，坦言若是她自己就會慎重考慮退黨，畢竟「道不同不相為謀」，否則面臨內外質疑，這樣很容易人格分裂。

游淑慧昨（29）日在臉書發文表示，台灣最超前部署的永遠是政治新聞，2022年才剛結束，就馬上就要談2024了。當天早上有記者問她，高嘉瑜面臨綠營支持者和側翼的不滿，會不會衝擊她的立委選情？

針對這個問題，游淑慧坦言，她的個性比較屬於「道不同不相為謀」類型，因為她是獅子座乾乾脆脆；如果是她，若已經不認同這個政黨的言行作為，這個政黨很多支持者也不認同自己的理念跟堅持，她就會慎重考慮：「幹嘛還要代表這個政黨來參選？」畢竟這樣很容易人格分裂。

此文獲得近2000人按讚，討論熱烈。網友紛紛留言：「高嘉瑜退黨第一槍已響！」「游議員親自勸高嘉瑜退黨啊！」「我認為她遲早會退黨」、「議員此言有理，不論如何，良知都不能被黨凌駕」、「我也這麼認為。不同理念跟堅持，卻還撐著，我一直搞不懂是什麼心態，怎麼待得下去。很扭曲分裂的個性特質」。