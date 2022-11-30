女星Lulu (黃路紫茵)出道十年終於拿下第57屆綜藝節目主持人獎，近日她透露金鐘紅毯當天粉色蝴蝶結戰袍差點來不了，最後是透過整個團隊的努力，直到金鐘獎當天早上才壓線抵台。

Lulu 28日在個人YouTube頻道上傳金鐘頒獎典禮的幕後花絮，影片中開頭提到她看上一件訂製品牌禮服，也就是預計在金鐘紅毯上要穿的粉色蝴蝶結戰袍，由於「全世界只有一件」加上在法國時間10月19日（台灣時間10月20日）才能拿到，因此助理丹尼爾表示「除非我們去（法國巴黎）拿」才來得及金鐘當天到手，而Lulu也決定支付機票錢並說道：「但我覺得那是命定，要嘛就是要承擔這個風險，錢的風險、來不了的風險、裸體的風險」。

隨後，Lulu的團隊便開始展開禮服的「救援行動」，從訂機票、請人將禮服從巴黎帶回台灣、再由經紀人與造型師將禮服送去修改，最後終於讓早上人在彰化排演舞台劇的Lulu，結束行程返回台北時順利穿上那套「命定禮服」。

對此，Lulu感性地在影片底下寫道：「非常感謝每一雙將我美美送上舞台的金手，光是紅毯上的一套禮服背後就有這麼多的血淚史，但是化好美麗的妝、做好漂亮的髮型，穿上禮服的那一刻真的是太爽了啦！！！」