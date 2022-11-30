九合一大選落幕，其中國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票的微小差距，敗給對手周春米，由於蘇清泉質疑計票過程不公，已聲請證據保全及驗票。對此，前立委沈富雄指出，雖然可以理解蘇清泉心理的不服，但由於蘇與對手的得票率相差超過2%，高於可能讓選戰翻盤的條件，因此技術上錯誤的可能性，是高於故意舞弊的。

蘇清泉28日向法院提驗票，當天傍晚有網友PO出36秒影片，內容顯示選務人員將選票放在桌子整理後，一旁唱票人員快速唱票，未展示選票，國民黨認為此舉構成嚴重選務瑕疵，黨副發言人楊智伃呼籲，檢調應立刻查辦。

沈富雄昨（29）日在政論節目《少康戰情室》表示，他認為此戰也許是蘇清泉的最後一戰，同時因蘇每戰都輸、而這次又是輸得最少的一次，再加上技術上看起來有瑕疵。因此，對於蘇清泉心理的不服，以及他要求可能的司法補救，是可以理解的。

沈富雄話鋒一轉，指出選舉人數有變動，而投票率沒有變，顯示選務人員並沒有要作假的意思，但是有意無意間「能力差」、把它搞錯的可能性最大。

沈富雄直言，蘇清泉雖然僅輸1萬多票，但在得票率上，卻輸給周春米超過兩個百分點（蘇：46.59%，周：49.09%），「這個百分點是不低」。他分析，若是因計票錯誤，使選情能夠翻盤，通常兩位候選人的得票率差距，應是會小於現在的情況，因此在他看來，技術上錯誤（的可能性），遠大於故意的舞弊，「舞弊其實不是這個做法」。