民進黨九合一選舉慘敗，立委高嘉瑜、台北市議員王世堅等人紛紛砲轟黨內問題。對此，資深媒體人羅旺哲直言，這些人發出不平之聲，換來的不是反省改進，而是鬥爭廝殺。羅旺哲認為，「民進黨的良心」這句話大家說起來輕鬆，但一定讓不少過去捍衛民進黨價值理念血、淚的朋友們，聽得心痛。

羅旺哲29日在臉書指出，這次縣市長選舉，民進黨讓不少支持者、尤其是過去很多「鐵桿綠」朋友失望、失落，質疑怎麼曾經跟人民站在一起，為民服務的政黨，如今會走到這樣的地步？

「做人做事、難免會犯錯」。羅旺哲認為，這幾年民進黨在幾次政策方向，沒有得到多數民眾認同，但做了、做不好，如果好好改進，民眾都會看在眼裡，也會體諒。偏偏從防疫爭議再到選戰，甚至包括像是內閣官員們的「嗆聲」，這根本已經不單是政策問題，反而成為了是非問題」、「態度問題」，活生生的衝擊過去黨內的初衷價值。而這也讓黨內發出不平之聲，尤其是在黨內擁有極高民意基礎的人，包括何志偉、高嘉瑜、以及王世堅。

羅旺哲感嘆表示，這樣的聲音，換來的不是反省改進，而是鬥爭廝殺。「講真話」的人成為箭靶，躲在鍵盤後面放話、護航的不知是人還是鬼的人成為「主Key」，一來、一往不斷催眠，使得整個黨漸漸離民心越來越遠。最後，就反應出這次的選舉結果。

羅旺哲認為，「民進黨的良心」這句話大家說起來輕鬆，但一定讓不少過去捍衛民進黨價值理念血、淚的朋友們，聽得心痛，「通常講真話的人，心才是最痛的」。