世界盃B組最後一輪小組賽，「三獅軍團」英格蘭甩開前場熄火小低潮，「拉師傅」拉許佛（Marcus Rashford）單場貢獻兩顆進球，年輕小將佛登（Phil Foden）錦上添花，2位都是本屆首次獲得先發的球員，最終英格蘭以3比0擊退威爾斯，拿下B組龍頭寶座。

「三獅軍團」前場比賽對上美國，在火力遭到壓制之下，意外被對手0比0逼平，錯失直接收下淘汰賽門票的機會，不過最後一輪賽前仍以4分積分排在小組首位，英格蘭只要不輸給威爾斯，就能確保進入淘汰賽。

此戰碰上死守球門的威爾斯，英格蘭在比賽前段毫無建樹，不過來到下半場第49分鐘，英格蘭獲得一次自由球機會，由拉許佛操刀直接射門，打向了球門右上死角成功得手，幫助英格蘭取得1比0領先，同時也是本屆世界盃第一顆自由球破門。先前摩洛哥球員薩比里（Abdelhamid Sabiri）一記自由球攻破比利時大門，但遭到FIFA官方認定是由隊友塞斯（Romain Saïss）所打進。

不到2分鐘之後，英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）在右路傳中，佛登前插推射破門再下一城。難得先發的拉許佛沒有收手，第67分鐘接獲隊友長傳，在禁區右側晃開對手後，起左腳射門打進穿襠球，上演了梅開二度的戲碼，拉許佛以3顆進球並列了本屆世界盃進球王，也終於一吐上屆歐洲國家盃PK賽罰丟的怨氣。

最終英格蘭以3比0拿下勝利，以2勝1平7分積分、小組第一的身分獲得出線資格，同時也是隊史第12度闖進世界盃淘汰賽，16強將碰上A組第2的塞內加爾；而相隔64年再闖世界盃小組賽的威爾斯，3場比賽下來未能取勝，只收下了1分積分，小組賽墊底慘遭淘汰。