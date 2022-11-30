【館長直播完整版】11/29 民進黨發文 加上 內政部刑事局也發文 現在是要集體洗地板? 請台灣人一起來看看 民進黨如何掩埋事實 如何壓案子的

「館長」陳之漢過去遭槍擊，但背後金主至今卻仍未落網，讓他氣炸開直播狂轟，並點名曾答應修法的綠委陳明文，怒批過去1年仍未有後文，讓陳明文喊冤「我什麼時候得罪你館長」；昨（29）日館長再度開直播，爆料陳明文找他一起罵政府，狂酸陳是否想跟綠委高嘉瑜、何志偉及民進黨台北市議員王世堅等人，共組民進黨背骨四天王，一起被側翼出征。

館長昨日晚間直播時，把曾與陳明文通過電話的特助小宇找來轉述電話內容，透露陳稱相關草案已經進入立法院，他也很積極推動，希望館長可以體諒，並邀請館長與他一起罵政府。

館長表示，人民對政治人物最討厭的事，就是講了這麼多，但事實卻是沒有做，「你要跟我一起罵政府，所以你的意思是說，其他民進黨立委不推法案嗎？蔡英文不推嗎？」

「你電話打來了，我讓你澄清，你來上我們節目，我們一起罵民進黨政府，好不好？」館長當場在直播中邀約陳明文上節目，與他一起罵政府、一起爆民進黨的料，「不要說是為了館長，為了國家社會，為了未來台灣人2300萬人的治安問題、社會福祉，我們請陳明文大哥一起來！」

不過館長也指出，若陳明文真的來罵民進黨政府，日後是否會被側翼網軍攻擊，「像最近高嘉瑜、王世堅、何志偉這3個人，被民進黨打成渣一樣，你想成為第4人嗎？人稱民進黨反骨四大天王？」

「會有越來越多民進黨的人看不下去啦！」館長強調，接下來要開始準備2024的選舉，如果立委在當地選區都贏不了，哪還會管黨部的事情，「一定有很多立委會很快的覺醒，為什麼？風向不對嘛！人民厭惡嘛！明年你看，不只這4個人，會越來越多人跳車。」