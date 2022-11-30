九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文也辭去黨主席一職。民進黨前立委謝欣霓指出，「因人廢言」這4個字是民進黨現在最大的問題，例如「實坪制」明明是買賣房產的最公平的制度，台灣沒有不做的理由，質疑難道只因為是民進黨立委高嘉瑜所倡議，就不該被採納？建商的利益有多少，政府並不會不知道。

謝欣霓昨（29）日在臉書發文：「早知道就不含淚投票，直接咬舌自盡。現在也不用那麼痛苦，看到這些佔盡便宜不知反省，還在對別人指指點點說三道四的東西。大悲。」引發各界討論。

此文發出24分鐘後，謝欣霓又發文檢討民進黨現況，強調「因人廢言」是民進黨現在最大的問題，例如高嘉瑜所提出的「實坪制」，這是買賣房產的最公平的制度，我們不是很愛國際接軌，為何不做？難道只因為是高所倡議，就不該被採納？

不僅如此，針對高嘉瑜近日強打的「實坪制」議題，謝欣霓更直言：「建商的利益有多少？政府不會不知道？實坪制是否會立即壓低房價？或許不會。但會衝擊建商獲利，是事實！」