小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。股債雙跌，14家上市金控（日盛金控已取消公開發行）公布9月底財報，前九月淨值消失近1兆4,882億元，創史上最大金額，衰減幅度逾31％，且13家金控淨值下「其他權益」都為負數，代表有股債匯等相關評價損失，且14家金控中僅七家未分配盈餘大於其他權益的負值，即9月底時仍具備發放股利的資格。

【1】14家金控截至九月底僅半數有發股利資格

14家金控前九月稅後賺3,175億元，較去年同期少賺近1,841億元，衰退近36.7％；同時淨值下有逾1.2兆元的股債評價損失，算是金控成立逾20年來首見。

9月底時七家未分配盈餘低於其他權益負值的金控，多是具有大型壽險公司，或大型銀行債券評價損失金額較大，但如玉山金未分配盈餘與其他權益僅差15億元，華南金約32億元，都還是可能轉正。

【2】學者：台灣通膨率已失真

東吳大學商學院講座教授許嘉棟、台灣大學財金系教授劉憶如等多位財經學者29日異口同聲指出，中央銀行以微幅升息、搭配調升存準率緊縮資金對抗通膨的效果「令人質疑」，因為近期的台灣通膨率已然失真。

【3】小摩：台積電2024營運勁揚

晶圓代工龍頭台積電股價叩關500元好事多磨，摩根大通證券最新發現，7與5奈米先進製程砍單加劇，明年上半年修正谷底恐會更深，但2024年將會出現強勁反彈，且待市場下修明年獲利預期，機構法人目光將迅速轉移至2024年，長期看好台積電海外產能布局帶來的正面效應。

【4】封控改快封快解？陸港股振奮

大陸長達近三年的防疫「清零政策」引發多地民怨，在近日北京、上海等地民眾抗爭後，大陸衛健委29日下午表示，「封控管理要快封快解、應解盡解」，減少因疫情給群眾帶來的不便，並強調要加快提升80歲以上人群疫苗接種率。

【5】又放鷹 Fed示警：2024年前不會降息

期待美國聯準會（Fed）升息鬆手的投資人可能要失望了！兩名Fed官員28日不約而同指出，欲將通膨率拉回到2％目標仍須進一步升息，抗通膨的緊縮貨幣措施甚至會持續到2024年，美股因Fed又再放鷹而受挫。