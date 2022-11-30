「百富」資本控股公司負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，遭檢舉涉嫌自2016年起違法銷售2檔澳洲基金，吸金逾30億元，儲開軒還四處炫富，在臉書高調秀出與愛車「海神三叉戟」瑪莎拉蒂超跑合照，檢調在儲男炫富秀「戟」下，「按圖索『戟』」依法查扣名車，據悉，台北地檢署已與法務部行政執行署聯繫，近日將把儲男的瑪莎拉蒂超跑與另輛豪華名車公開拍賣變價，償還被害人損失。

檢調是今年5月搜索儲開軒等人時，依法查扣儲開軒高調炫富的2輛豪華名車，其中包括他在臉書PO照炫耀的瑪莎拉蒂超跑，以及價值數千萬元的美元、日幣外幣及存款。

檢調調查，自稱有博士學位的儲開軒，與父親儲國衡等人自2016年5月起，在未經主管機關許可，違法台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達6.5％到12％。

檢調估計，儲開軒等人6年來吸金多達30億元，儲男也四處炫富，在臉書上高調秀出與瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款的形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。

檢調今年5月首度搜索、約談負責人儲開軒及父親儲國衡、旗下幹部共4人到案。檢察官訊後認為儲氏父子說詞避重就輕，依違反《證券投資信託及顧問法》等罪諭令儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境、出海。

檢調為了釐清該集團分工及吸金金額等疑點，11月9日再次約談儲開軒等8人說明。檢察官訊後，10日諭令沈姓、翁姓、辜姓、曹姓4名員工各以50萬元至100萬元交保，另儲開軒等4人則請回。

檢方因儲開軒吸金逾30億，被害人眾多，為了被害人日後追償，決定將儲開軒的上千萬元的瑪莎拉蒂超跑共2 輛豪華名車公開拍賣變價，據了解，北檢已與行政執行署聯繫進行拍責變價事宜。