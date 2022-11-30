大陸女偶像徐藝洋擁有清新外貌和乾淨嗓音，參加選秀節目《創造營2020》時累積一票粉絲，今年她和經紀公司老闆黃子韜多次被狗仔拍到曖昧互動，即使她未承認戀情，但仍引起部分網友不滿，認為她的心思已不在演藝事業，28日她貼出穿古裝的美照貼文底下，有粉絲到留言區砲轟「開心嗎？」，引來徐藝洋不客氣回嗆：「我開心啊！」一番話引起注意。

徐藝洋是在2018年簽入黃子韜的「龍韜娛樂」旗下，出道4年的她，2022年僅推出幾首戲劇插曲、近來則剛完成短篇網路劇《御妖廚娘》拍攝，就未再有新作品的動靜，自9月以來，她頻頻在微博PO出時尚美照維持聲量，28日則放上古裝戲服照，貼文寫下「紀錄一段不快也不滿的日子」，看似對忙碌的演藝生涯難得放鬆頗為滿意，還抽空回覆不少粉絲對她的留言關心。

徐藝洋在社群PO照，自認日子過得相當自在。(圖/徐藝洋 微博)

不過，就有粉絲不滿她對事業太沒野心，不滿飆罵留言：「演十分鐘網劇開心嗎？雜誌只賣出一百多本開心嗎？還記得賽後那本雜誌賣了120多萬嗎？雖然妳要奔三了還沒有代表作，雖然粉絲一天比一天少，雖然實力一天天倒退，但是妳說的嘛，開心就好哦，沒有心的徐藝洋。」

徐藝洋今年2022年作品不多遭到網友砲轟。(圖/徐藝洋 微博)

對此，徐藝洋也不是省油的燈，直接回嗆：「我開心啊，你呢？」，其他粉絲也替她護航：「這人也管太多了，干她什麼事呢」、「她都去拍戲唱歌呢，這樣叫作沒事業心」，然而，有另一派反對聲音指出，「她都變老闆娘了，怎麼還會顧工作呢」、「要出道的時候喊粉絲爹娘，現在卻罵起來，可能有男友很牛逼吧」。