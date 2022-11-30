雲林縣水林鄉汽車修配場暗夜火警，屋主2人送醫。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉尖山村1家汽車修配場30日凌晨傳出火警，縣消防局共派出各式消防車8輛搶救，現場全面燃燒，經布線搶救侷限火勢，未擴大延燒至住宅，火勢於30分鐘後獲得控制，屋主夫婦2人身體不適，預防性送北港媽祖醫院就醫。

雲林縣消防局30日凌晨0點57分獲報，水林鄉尖山村頂尖山60-11號火警，初報有明顯火煙、但不確定有無人員受困，立即派遣水林、北港、口湖、四湖、元長及第3大隊前往搶救，共出動各式消防車8輛、救護車2輛，消防人員18人、義消人員15人馳援。

水林消防車組於1點5分抵達火災現場，由第3大隊副大隊長李德成指揮搶救，汽車修配場已全面燃燒，消防人員布線搶救，並侷限火勢未擴大延燒至住宅，1點35分火勢控制，屋主2人（楊姓男子46歲、陳姓女子44歲）身體不適，由口湖救護車預防性送北港媽祖醫院就醫。

消防人員表示，1點59分火勢撲滅，燃燒面積約100平方公尺，起火原因及財物損失由火調人員調查中。