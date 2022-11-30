汪小菲和大S（徐熙媛）離婚一年後依舊風波不斷，近日汪小菲因沒付家用費被前妻告上法庭，再掀戰火，汪小菲連續發11篇文攻擊S家後，又閃電求和，由於被母親張蘭痛批，汪小菲又刪了停戰文章。對此，過去是大陸「當當網」原CEO的李國慶，最近在抖音自曝曾傳訊關心汪小菲，但對方未回，他稱汪小菲現在應該狀態不好，「精神要崩潰了」。

58歲的李國慶就讀北京大學畢業，1997年和認識3個月閃婚的太太俞渝創立當當網，2019年李國慶發信表示會離開當當網，不再擔任任何職務，但還是公司股東，同年他的婚姻也破裂，向法院遞交了離婚訴狀，雙方一度鬧翻，傳出摔水杯、搶公章等八卦，家庭爭議轟動一時。

李國慶在抖音發影片替汪小菲送暖。（圖／取自網易娛樂）

如今見汪小菲家務事頻頻登上熱搜，有如過來人的李國慶在抖音上分享他所認識的張蘭母子，透露張蘭早年在海外工作，後來才回到大陸開設俏江南餐廳，白手起家在全國開了多家分店，但因為上市等經濟協議，導致張蘭被迫出局，並和接管的CEO鬧翻，喪失了自己一手建立的事業。

李國慶心疼張蘭後來年紀大了，依舊毅然決然繼續開創新事業，還進了直播帶貨業及麻六記餐廳，生意做得有聲有色，李國慶更說，知道汪小菲又因為離婚的事情上熱搜後，他便發訊息關心張蘭母子，張蘭回訊息了，汪小菲沒回，李國慶說：「看來汪小菲的精神要崩潰了，可想壓力之大」，他並隔空安慰汪小菲說：「有我難嗎？站直了小菲，重新出發！我一人頂上你們母子倆，哥們還絕處逢生」。