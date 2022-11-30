Bron went to the locker room after an apparent ankle injury but is now back on the bench pic.twitter.com/ApcuMnLBlS — Bleacher Report (@BleacherReport) November 29, 2022

湖人29日在自家主場遭到溜馬上演大逆轉絕殺秀，首節曾因左腳踝扭傷短暫離場的「小皇帝」詹姆斯，賽後突然發推，「庸俗化或追逐影響力正是王道，在當下確實會有好處，但我不喜歡這樣，這太怪異了，也很庸俗。」儘管詹皇馬上刪除這則推文，外界卻都知道他罵的是溜馬菜鳥馬圖林。

因為目前暫居NBA官方新秀榜首位的馬圖林，昨天賽前大膽放話說自己很有信心，更不覺得詹姆斯有比自己好，詹皇必須要在球場上跟馬圖林證明自己比較強，光從昨天數據來看，馬圖林拿下23分、8籃板，確實比詹皇21分、7籃板略勝一籌。

只是詹姆斯昨天根本沒辦法拿出全部實力應戰，因為他在首節不小心後退時剛好踩到溜馬後衛哈利伯頓的腳，當場造成左腳踝扭傷退場治療，但他並未選擇退出比賽，而是繼續上場拚戰，當然沒有發揮正常實力，會不爽馬圖林的言論發推也算理所當然。

至於詹姆斯的腳踝傷勢情況，湖人總教練漢姆保留表示，「詹姆斯接受了檢查，我們看看結果怎樣。」湖人明天將繼續在主場迎戰拓荒者，看來詹皇勢必被列在出賽存疑狀態之中。