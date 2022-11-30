努力工作就是為了賺更多錢，有更好的生活品質，根據《靈匣網》指出，未來兩年天秤、獅子、白羊、金牛4星座財運超旺，有財神爺在背後撐腰，尤其是金牛座命中帶財，不只正財、收入變多，偏財運也好，財運旺到爆，未來兩年不用為錢煩惱。

第四名、天秤座

未來兩年，天秤的財運一路飆升，你財富越積越多，正財與偏財可說是扶搖直上，幾乎沒有困難降臨，連在領導、同事、客戶間也是好評連連，事業欣欣向榮。財運方面偏財會有不錯收獲，金星在合作宮加持，在工作上有亮眼的表現，會有大筆獎金入口袋，抽獎也很容易中獎，連之前的投資理財、別人向你借的欠款，都能在此時成功收回，讓你驚喜連連。未來2年就是你事業開始上升，賺錢發達的黃金時機，一定不要錯過這個老天送你的好機會。

第三名、獅子座

未來兩年，是獅子衝刺事業的大好時機，大吉星「木星」進駐你的官祿宮，事業發展可說是風生水起，和同事、領導相處融洽，且只要是你推薦的，客戶通通都買單，讓你業績幾乎是不用煩惱。獅子座未來兩年事業大有進展，不管是談合作、合約都能溝通順利，也能如願取得合作案，獲得加薪升職的機會特別高，有望成為團隊裡的領頭羊。而吉星也給你社交、人脈上的大好運，你可在聚餐、公司聚會上結識各種專業人士，且每一位都很可能是你的貴人，貴人的提點有如醍醐灌頂，讓你在事業上更加事半功倍。

第二名、白羊座

未來兩年，白羊的財帛宮也有木星加持，不只整體運轉好、工作運提升、財運更是勢如破竹。在工作崗位上凡事順風順水、項目屢創佳績，公司領導對你讚賞有加，也比從前更重視你，給予你加薪升職的回報；待業者也會在此時應徵上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。另外木星也進化你的野心與目光，使你賺錢、理財能力都精準起來，幾乎是只賺不賠。好好把握這波大吉星的能量，你一路財氣十足，保證兩年都笑嘻嘻。

第一名、金牛座

未來兩年，金牛命中帶財，木星會進入你的命宮與財帛宮，讓你的財運旺到令旁人眼紅！一方面是你自己工作穩定，收入變多，很多正財入荷包，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，很容易就能撿到錢、中樂透、或是得到長輩饋贈；另一方面你也很懂得守財，懂得把錢花在最該花的刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利。如此旺盛的財運，又加上你努力開源節流，未來兩年根本不用為錢煩惱，可以提早享受富豪般的上流生活。