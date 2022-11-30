台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下台北市第3選區（中山、北松山）立委懸缺。國民黨台北市議員徐巧芯、王鴻薇被視為熱門人選，民進黨北市黨部前主委吳怡農、台北市議員阮昭雄也表態爭取。在王昨（20）晚發聲明堅拒參與補選後，藍營支持者開始點名，目前呼聲最高的是國民黨台北市前議員羅智強、國民黨現任不分區立委鄭麗文，網友都認為這2人有「打爆綠營」的實力。

李永萍28日在政論節目《少康戰情室》中指出，兩個立委補選跟嘉義市長選舉，對藍營來說都是硬戰中的硬戰，因為民進黨那些痛苦的、失望的、難過的支持者，這一次非常可能報復性的傾巢而出，加上民進黨上次在北市第3選舉區派出的吳怡農表現不俗，且敗選後繼續留在台北市黨部耕耘。李直言，國民黨現在唯一條件就是徵召，「誰能打得過吳怡農，我認為現在只有戰神王鴻薇能打得過」。

王鴻薇昨深夜則在臉書發表聲明，明言她已向國民黨秘書長黃健庭、台北市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選，並強調自己若參選恐將背負「落跑」之名，且會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選；王也喊話，無論徵召哪一位同志參選，她都將全力輔選。

台北市第3選區立委補選引發各界熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「KMT裡又不是沒人，推羅智強」、「找羅智強啊！」「小強的戶籍可能還在桃園，恐怕來不及了」、「鄭麗文啦！她一開口就能電爆民進黨」、「羅智強、鄭麗文都有打爆綠營的實力」、「無論推誰，都至少要有羅智強、鄭麗文的戰力，要以他們為標準」、「吳怡農有很強嗎？這點我非常懷疑」、「吳怡農沒那麼厲害啦，只要國民黨能好好推出最強戰將」。